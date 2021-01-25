«Шансов у товарища из Пензы очень мало». Рудковская встала на защиту бренда «Гном Гномыч»

Продюсер Яна Рудковская крайне негативно отреагировала на желание бизнесмена из Пензенской области Шухрата Рахимова запатентовать название «Гном-Гномыч» для марки одежды для детей.
Рахимов уже семь лет производит одежду под брендом «Гном-Гномыч», однако тем, чтобы официально запатентовать торговый знак, озаботился только 11 января. От момента подачи заявки до присвоения торгового знака может пройти в среднем от 6 до 12 месяцев. Рудковская намерена помешать бизнесмену, ведь Гном Гномыч — это прозвище её сына, восьмилетнего Александра Плющенко.
«Если вы наберёте «Гном Гномыч» в Интернете, то сразу выходит Александр Плющенко. Это бренд, который раскрутили мы. Мы также подали заявку на регистрацию товарного знака достаточно давно. Он у нас принят. Я думаю, что шансов у товарища из Пензы очень мало, потому что никакого отношения к Гном Гномычу он не имеет», — приводит слова Рудковской «Ридус».
По мнению продюсера, такой поступок бизнесмена свидетельствует о корыстном желании нажиться на популярности её сына. Рудковская и Евгений Плющенко предпримут все необходимые шаги, чтобы не допустить этого.
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