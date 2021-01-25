Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Очень хочу, чтобы это произошло». Елизавета Туктамышева готовится к Олимпиаде-2022

«Очень хочу, чтобы это произошло». Елизавета Туктамышева готовится к Олимпиаде-2022
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании 24-летняя Елизавета Туктамышева поделилась секретом долгой карьеры и рассказала о планах.

«Долгая карьера не может быть без взлётов и падений. Несмотря на спады, я не расстраивалась и не заканчивала, а продолжала работать. Я чувствую, что не всё показала в фигурном катании. У меня есть желание совершенствоваться. Моя карьера как аритмия. И это нормально.

Алексей Николаевич идёт в ногу со временем и вносит свои коррективы в подготовку. Нет такого, что каждый год мы делали одно и то же. Когда случаются падения, мы ищем выход вместе.

Планы на будущее? Готовимся к командному турниру, который пройдёт в начале февраля.

К Олимпиаде-2022 в Пекине? Готовлюсь, как и прошлые два раза. В этот раз я очень хочу, чтобы это произошло. Поэтому делаю всё возможное, чтобы эту мечту осуществить», — приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Ранее Туктамышева не смогла отобраться на Олимпийские игры в Сочи и Пхёнчхане.

«Я любил тебя все эти годы». Кто вдохновляет лучших фигуристов чемпионата России
Михаил Коляда долго скрывал свои чувства, но теперь счастлив в браке с венгерской фигуристкой. А что же одиночницы?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021