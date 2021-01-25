«Очень хочу, чтобы это произошло». Елизавета Туктамышева готовится к Олимпиаде-2022

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании 24-летняя Елизавета Туктамышева поделилась секретом долгой карьеры и рассказала о планах.
«Долгая карьера не может быть без взлётов и падений. Несмотря на спады, я не расстраивалась и не заканчивала, а продолжала работать. Я чувствую, что не всё показала в фигурном катании. У меня есть желание совершенствоваться. Моя карьера как аритмия. И это нормально.
Алексей Николаевич идёт в ногу со временем и вносит свои коррективы в подготовку. Нет такого, что каждый год мы делали одно и то же. Когда случаются падения, мы ищем выход вместе.
Планы на будущее? Готовимся к командному турниру, который пройдёт в начале февраля.
К Олимпиаде-2022 в Пекине? Готовлюсь, как и прошлые два раза. В этот раз я очень хочу, чтобы это произошло. Поэтому делаю всё возможное, чтобы эту мечту осуществить», — приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».
Ранее Туктамышева не смогла отобраться на Олимпийские игры в Сочи и Пхёнчхане.
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