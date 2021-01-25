«Волшебство какое-то». Рукавицын — о прокатах Щербаковой, Валиевой и Трусовой на ЧР-2021

Тренер Евгений Рукавицын, под руководством которого занимаются чемпион Европы Дмитрий Алиев и серебряный призёр чемпионата России Макар Игнатов, высказал мнение о развитии женского одиночного катания – на то, что девушки стали прыгать четверные прыжки и тройные аксели.
«Ещё буквально недавно, когда, например, каталась Каролина Костнер, я говорил о том, что действительно получаю огромное эстетическое удовольствие, наблюдая за её катанием. И когда некоторые девочки выходили тогда и прыгали четверные прыжки, у меня даже внутри себя была какая-то такая борьба мотивов. Хотелось нового какого-то веяния, когда интересно – прыгнет, не прыгнет. Сейчас то ли, может быть, Каролины Костнер нет, то ли девочки стали очень сильными, но на чемпионате России я, сидя на трибуне, наблюдал с совершенно искренними слезами на глазах прокаты трёх девочек — Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Александры Трусовой, потому что это, конечно, волшебство какое-то было.
Это была борьба характеров, борьба личностей. И при этом при всем, несмотря на эти борьбу и напор, это было абсолютное эстетическое удовольствие – наблюдать за этим катанием. Не выцарапывание прыжков, а именно такое впечатление, что они будто и не чувствовали этой борьбы. Они смогли просто шедеврально откататься все втроём. На мой взгляд, этот день должен действительно запомниться в истории фигурного катания. Потому что меня эти три проката, эти пятнадцать-двадцать минут, тронули до глубины души, я говорю это искренне. Это были действительно полноценные три спектакля сложнейшего уровня. И я представляю, какие пережили секунды тренерского счастья все члены тренерского штаба. Пережить эти минуты тренеру – считай, что не зря всё», — приводит слова Рукавицына «Олимпийский канал».
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