Станислава Константинова: в академии Плющенко меня словно холодным душем окатили

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала точку зрения о том, что она решила покинуть академию Евгения Плющенко из-за обиды на то, что тренеры переключили основное внимание на Александру Трусову и Алёну Косторную.

«Ни в коем случае не нужно искать какой-то подтекст в моих словах. Недостатка внимания со стороны тренеров в „Ангелах Плющенко“ не ощущала. Наличие сильных конкурентов в группе только мотивирует и заряжает энергией. Особенно таких как Трусова и Косторная. У нас не было общих тренировок, но не обратить внимание на то, как работает на льду Александра, невозможно. Это великий труженик! Она всё время заряжена на исполнение четверных прыжков на тренировке. Была просто восхищена такой работоспособностью.

Основной площадкой «Ангелов Плющенко» сейчас стали подмосковные Горки. Там построили новый каток, но группа Волкова туда не перешла. Изменились условия для тренировок, стало меньше льда", — цитирует Константинову РИА «Новости».

Константинова также призналась, что не жалеет о времени, проведённом в академии Плющенко.

«Мне в принципе не свойственно о чём-то жалеть. Это жизненная позиция. А уж жалеть о переходе и вовсе не стоит. Очень довольна, что тренировалась у Александра Сергеевича Волкова и Евгения Викторовича Плющенко. Для меня это был неоценимый опыт. Кардинально поменяла всё! Поначалу меня словно холодным душем окатили, помогали за короткое время набирать оптимальную форму. Никогда прежде не работала так, как в Москве. Стала более дисциплинированной. Новые наставники подчёркивали, что нельзя акцентировать внимание на неудачах, а нужно концентрироваться на тренировочном процессе. Иногда после двух полных прокатов буквально заставляли делать третий. Хотя порой даже сил не было», — сказала фигуристка.