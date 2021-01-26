Американский фигурист рассказал, как его обманули на Украине

Американский фигурист Ярослав Паниот рассказал, как его обманули в период выступлений за Украину и объяснил смену спортивного гражданства.

«Не очень приятно и не очень удобно было кататься за Украину. Я никогда не был в хороших отношениях со своей федерацией. У них всегда были какие-то другие «любимчики», так сказать, и на меня никогда не смотрели как на номера один. Мне нужно было кататься на две головы лучше. То есть одной головы было недостаточно, а вот две головы было достаточно, чтобы кататься на международных соревнованиях.

Как принял решение перестать выступать за Украину? Это началось, когда меня пригласили на взрослый этап Гран-при в Японии. В то время я тренировался у Вячеслава Загороднюка. Катался с травмой. Я позвонил моей федерации и сказал, что я хочу сняться, но они убедили меня выступать на Гран-при. На тот момент они уже зарезервировали все отели, все билеты, а вернуть уже было нельзя, как они всё объяснили. В итоге я предложил им сделку: я поеду на NHK Trophy, то есть не буду выступать хорошо, потому что травмирован я был сильно, у меня был стрессовый перелом. Они сказали: «Ну хорошо, Ярик, мы сделаем договор, что если ты поедешь на NHK Trophy, ты снимаешься с чемпионата Украины, но всё равно поедешь на чемпионаты Европы и мира». То есть они мне дадут время на восстановление после этапа Гран-при.



Я съездил на NHK, откатал там плохо, да и не мог откатать лучше, потому что я был травмирован, тренировался плохо, я просто хотел хоть как-то почувствовать, как кататься. А потом они мне сказали: «Ну хорошо, Ярик, ждём тебя на чемпионате Украины».



Я у них спрашиваю: «А как же наш уговор?». А они мне: «А какой уговор?». И вот это была последняя капля моего терпения вот этих всех недопониманий, обманов. И в этот момент я решил поменять Украину на Америку", — цитирует Паниота Sport24.

На прошедшем чемпионате США Ярослав занял четвёртое место.