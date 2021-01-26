Орсер назвал причину возвращения Медведевой в Россию
Канадский специалист Брайан Орсер, бывший тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, рассказал, почему спортсменка приняла решение вернуться в Россию.
Напомним, Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе к Орсеру в мае 2018 года. В межсезонье-2020 Евгения приняла решение покинуть Канаду. Она вернулась в Россию и вновь тренируется под руководством Тутберидзе.
По словам Орсера, Медведева не хотела жить в Канаде без мамы.
«У неё виза отличалась от визы её матери. Гарантий не было, но у неё было больше шансов вернуться. В то время она была в Японии. Но она не хотела ехать сюда без мамы, которая является важной частью её повседневной жизни. Поэтому она решила вернуться в Россию», — приводит слова Орсера IFS Magazine.
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