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Орсер назвал причину возвращения Медведевой в Россию

Орсер назвал причину возвращения Медведевой в Россию
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Канадский специалист Брайан Орсер, бывший тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, рассказал, почему спортсменка приняла решение вернуться в Россию.

Напомним, Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе к Орсеру в мае 2018 года. В межсезонье-2020 Евгения приняла решение покинуть Канаду. Она вернулась в Россию и вновь тренируется под руководством Тутберидзе.

По словам Орсера, Медведева не хотела жить в Канаде без мамы.

«У неё виза отличалась от визы её матери. Гарантий не было, но у неё было больше шансов вернуться. В то время она была в Японии. Но она не хотела ехать сюда без мамы, которая является важной частью её повседневной жизни. Поэтому она решила вернуться в Россию», — приводит слова Орсера IFS Magazine.

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