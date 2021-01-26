Солдатова — о Трусовой: как такая маленькая девочка может так высоко оттолкнуться?

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова рассказала, за кем из фигуристок следит.

«Я нигде не афишировала, но когда проходил Гран-при в Москве, в “Мегаспорте”, где ещё Лиза Туктамышева выиграла, я была, я смотрела, я болела. Я прямо это всё вживую видела и очень рада за Лизу, она умничка, это была блестящая победа.



Из тех, кто нравится, мне сложно выбрать, потому что они настолько разные. Когда я первый раз увидела Сашу Трусову, — я их вживую увидела первый раз, когда они ещё перед выступлением на разминочку выехали, — и она начала прыгать, и я смотрю — как такая маленькая девочка может так высоко оттолкнуться? Меня это впечатлило.



Алёна Косторная, она… Мне кажется, неважно, что она делает на льду. Просто приятно смотреть, как она едет. Если у других видно отталкивание, а она как плывет. Мне очень понравилась её манера, у неё действительно есть какой-то дар совместно с талантом. Это видно, это здорово, и смотреть — одно удовольствие.



Что касается чемпионата России, который недавно прошёл, я, к сожалению, его не видела, не смотрела, я только в „Инстаграме“ наткнулась на страничку Ани Щербаковой, где она выставляла свои видео. Я посмотрела это выступление, оно действительно было волшебным, настолько лёгким. Она ещё такая маленькая, как Дюймовочка. Казалось бы, как она делает такие сложные вещи? Меня это тоже впечатлило.



В любом случае я в каком-то смысле восхищаюсь фигурным катанием, потому что сама езжу, понимаю, насколько это непросто. Ещё, понятное дело, морально где-то надо собраться, оттолкнуться, крутиться, то есть для меня это всё космос. И кого ни возьми из девчонок, каждая уникальна. Хочется пожелать им, самое главное, конечно, здоровья», — сказала Солдатова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.