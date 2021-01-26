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Объявлен формат и участники прыжкового турнира на Кубке Первого канала

Объявлен формат и участники прыжкового турнира на Кубке Первого канала
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Стал известен формат прыжкового турнира, который пройдёт 5 февраля в рамках командного турнира в Москве. Прыжковый турнир пройдёт в формате командного зачёта, где команда девушек посоревнуется с командой юношей.

Девушки: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Юноши: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв.

Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться на Первом канале. Команда победителей получит денежный приз из призового фонда турнира. Сразу по окончании прыжкового турнира пройдёт жеребьёвка соревнований. В рамках первого дня Кубка Первого канала с показательными номерами выступят олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Пятница, 5 февраля
Прыжковый турнир и жеребьёвка.

Суббота, 6 февраля
Командный турнир. Короткая программа.

Воскресенье, 7 февраля
Командный турнир. Произвольная программа.

Стали известны цены на билеты на командный турнир по фигурному катанию в Москве
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