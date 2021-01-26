Стало известно официальное название сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы выступят на чемпионате мира в Стокгольме в команде под названием «Федерация фигурного катания на коньках России», сокращённом на латинице до трёх слов: Figure Skating Russia (FSR). Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на два источника, близких к ситуации.
Чемпионат мира должен пройти в столице Швеции с 22 по 28 марта. По итогам чемпионата России, прошедшего в конце декабря, было объявлено, что напрямую на турнир отобрались чемпионы страны: одиночники Анна Щербакова и Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
Ранее стало известно, каким будет официальное название сборной России на ЧМ по лыжным видам спорта.
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