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Стало известно официальное название сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Стало известно официальное название сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Российские фигуристы выступят на чемпионате мира в Стокгольме в команде под названием «Федерация фигурного катания на коньках России», сокращённом на латинице до трёх слов: Figure Skating Russia (FSR). Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на два источника, близких к ситуации.

Чемпионат мира должен пройти в столице Швеции с 22 по 28 марта. По итогам чемпионата России, прошедшего в конце декабря, было объявлено, что напрямую на турнир отобрались чемпионы страны: одиночники Анна Щербакова и Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Ранее стало известно, каким будет официальное название сборной России на ЧМ по лыжным видам спорта.

Стало известно официальное название сборной России на ЧМ по лыжным видам спорта
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