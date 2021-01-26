Плющенко рассказал, какая мечта Трусовой воплотится на прыжковом турнире в Москве

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании и тренер фигуристов Евгений Плющенко рассказал о мечте россиянки Александры Трусовой, которая реализуется на предстоящем командном турнире в Москве.
«Саша всегда хотела посоревноваться с мальчиками именно в прыжках и давно об этом говорила, это всегда было её идеей, её мечтой, которая сейчас реализуется. Мы готовимся, тренируемся, но самая главная наша цель в этом сезоне — достойно выступить на чемпионате мира, поэтому предстоящий московский старт будет для нас подготовительным: нам нужно показаться, вновь прокататься, прочувствовать соревновательную атмосферу, адреналин. Это промежуточный старт, который изначально не был запланирован, но мы с удовольствием откликнулись на предложение выступить», — приводит слова Плющенко ТАСС.
- 26 января 2021
-
19:25
-
19:17
-
19:07
-
16:31
-
15:40
-
15:24
-
12:20
-
12:16
-
12:07
-
10:17
-
10:01
-
09:41
-
08:59
-
00:50
- 25 января 2021
-
23:58
-
22:40
-
22:09
-
21:39
-
19:35
-
19:10
-
18:47
-
18:14
-
13:39
-
11:28
-
10:48
-
10:45
-
10:38
-
09:26
- 24 января 2021
-
22:51
-
21:55
-
20:36
-
12:41
-
00:21
- 23 января 2021
-
22:42
-
15:45