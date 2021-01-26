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Плющенко рассказал, какая мечта Трусовой воплотится на прыжковом турнире в Москве

Плющенко рассказал, какая мечта Трусовой воплотится на прыжковом турнире в Москве
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании и тренер фигуристов Евгений Плющенко рассказал о мечте россиянки Александры Трусовой, которая реализуется на предстоящем командном турнире в Москве.

«Саша всегда хотела посоревноваться с мальчиками именно в прыжках и давно об этом говорила, это всегда было её идеей, её мечтой, которая сейчас реализуется. Мы готовимся, тренируемся, но самая главная наша цель в этом сезоне — достойно выступить на чемпионате мира, поэтому предстоящий московский старт будет для нас подготовительным: нам нужно показаться, вновь прокататься, прочувствовать соревновательную атмосферу, адреналин. Это промежуточный старт, который изначально не был запланирован, но мы с удовольствием откликнулись на предложение выступить», — приводит слова Плющенко ТАСС.

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