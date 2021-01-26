Траньков — о командном турнире: есть интрига, и нет понимания, кто же всё-таки выиграет
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением по поводу предстоящего командного турнира с участием ведущих российских фигуристов, который состоится с 5 по 7 февраля в Москве.
«Здесь нет прямого понимания, кто же всё-таки выиграет. По совокупности мальчишки, которые представлены в этом турнире, более подготовлены, потому что у них практически у всех есть зубцовые четвертные прыжки, а у той же Камилы и Лизы — только четверные тулупы и тройной аксель. В этом турнире присутствует интрига, подобное проводится впервые, и всем интересно, чем это закончится. Исходя из составов, склоняюсь к тому, что мальчикам в этом состязании будет полегче», — приводит слова Транькова «Р-Спорт».
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