Траньков — о командном турнире: есть интрига, и нет понимания, кто же всё-таки выиграет

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением по поводу предстоящего командного турнира с участием ведущих российских фигуристов, который состоится с 5 по 7 февраля в Москве.



«Здесь нет прямого понимания, кто же всё-таки выиграет. По совокупности мальчишки, которые представлены в этом турнире, более подготовлены, потому что у них практически у всех есть зубцовые четвертные прыжки, а у той же Камилы и Лизы — только четверные тулупы и тройной аксель. В этом турнире присутствует интрига, подобное проводится впервые, и всем интересно, чем это закончится. Исходя из составов, склоняюсь к тому, что мальчикам в этом состязании будет полегче», — приводит слова Транькова «Р-Спорт».

Плющенко отреагировал на возможность оказаться в команде с Тутберидзе на командном турнире