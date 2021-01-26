Косторная объяснила, почему не выступит в прыжковом турнире в Москве

Российская фигуристка Алёна Косторная на своей официальной странице в «Инстаграме» ответила на вопрос, почему не примет участия в прыжковом турнире, который пройдёт 5 февраля на командном турнире в Москве.
«Алёна, ты не выступишь на прыжковом турнире. Почему?» — поинтересовалась подписчица.
«Потому что мне нечего показывать там пока что», — ответила спортсменка.
Фото: https://www.instagram.com/aliona_officialnew/
В сезоне-2020/2021 Косторная пропустила чемпионат России, не успев восстановиться после коронавируса. Напомним, Косторная заняла второе место на этапе Кубка России и стала второй на Гран-при России. Через 10 дней Алёна, которая занимается в академии Евгения Плющенко под руководством Сергея Розанова, выступит на командном турнире в Москве.
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