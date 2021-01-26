«Малышева сказала мне сделать, а я её послушала». Тарасова сделала прививку от COVID-19
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сделала прививку от коронавируса.
«Сегодня сделала прививку от коронавируса. Елена Васильевна Малышева мне сказала сделать, я её послушала, пошла к ней в клинику и привилась», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».
Ранее Тарасова поделилась мнением по поводу предстоящего командного турнира с участием ведущих российских фигуристов, который состоится с 5 по 7 февраля в Москве. По словам Тарасовой, организаторы придумали прекрасные, шикарные соревнования.
Напомним, двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании и тренер Евгений Плющенко, его супруга продюсер Яна Рудковская и их восьмилетний сын Александр также сделали прививки от коронавируса.
Плющенко и Рудковская сделали прививки от коронавируса
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