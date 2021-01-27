Трусова рассказала о подробностях проживания в академии Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 16-летняя фигуристка Александра Трусова рассказала, как её живётся в академии Евгения Плющенко.



«Как мне в академии Плющенко? Очень удобно, у меня есть домик, я в нём всю неделю, на выходные выезжаю к семье. Здесь я только с мамой и двумя собаками. Евгений Викторович разрешает мне приходить в девять, когда на льду пусто и никого нет. И я только с Дмитрием Сергеевичем Михайловым катаюсь и работаю над скольжением.

Болела нога, мне было тяжелее прыгать аксель и тулуп. После Нового года две недели покаталась и начала восстанавливать. Жду 28 января, когда объявят, будет чемпионат мира или нет. А так просто работаем. Если будет — хорошо, если не будет — значит, в следующем году будет. Надеюсь», — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».