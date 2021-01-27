Авербух отреагировал на желание гимнастки Солдатовой выступить в «Ледниковом периоде»

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал слова четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой, которая ранее призналась, что хочет принять участие в телешоу «Ледниковый период».

«Это будет здорово, мы с радостью примем её. Мне приятно слышать такие слова Александры.

Мы недавно делали большой проект впервые в зале для художественной гимнастики, выступали в прекрасном зале Ирины Винер-Усмановой. Если будет следующий сезон, если руководство Первого канала примет решение, то обязательно приглашу Солдатову на «Ледниковый период», — приводит слова Авербуха «Р-Спорт».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.