Авербух отреагировал на желание гимнастки Солдатовой выступить в «Ледниковом периоде»

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал слова четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой, которая ранее призналась, что хочет принять участие в телешоу «Ледниковый период».
«Это будет здорово, мы с радостью примем её. Мне приятно слышать такие слова Александры.
Мы недавно делали большой проект впервые в зале для художественной гимнастики, выступали в прекрасном зале Ирины Винер-Усмановой. Если будет следующий сезон, если руководство Первого канала примет решение, то обязательно приглашу Солдатову на «Ледниковый период», — приводит слова Авербуха «Р-Спорт».
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
- 27 января 2021
-
10:44
-
10:27
-
10:17
-
10:01
-
10:00
-
08:29
-
00:46
-
00:27
- 26 января 2021
-
23:02
-
21:37
-
20:40
-
19:25
-
19:17
-
19:07
-
16:31
-
15:40
-
15:24
-
12:20
-
12:16
-
12:07
-
10:17
-
10:01
-
09:41
-
08:59
-
00:50
- 25 января 2021
-
23:58
-
22:40
-
22:09
-
21:39
-
19:35
-
19:10
-
18:47
-
18:14
-
13:39
-
11:28