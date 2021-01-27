Максим Траньков: в «Ледниковом периоде» каталась не Волосожар, а андроид, созданный Маском

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал новый пост в своём «инстаграме».

«Итак:

А) В „Ледниковом периоде“ каталась не Волосожар, а андроид, созданный Илоном Маском специально для Первого канала.

Б) Исинбаева поддержала „Роскосмос“ и выгнала западную разработку с проекта, а за патриотизм не осуждают.

В) На часть вопросов ответил… Но сколько же их ещё возникнет?!

Г) Цель публикации — похвастаться в очередной раз своим счастьем!» — написал Траньков.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова

Сегодня, 27 января, супруга Транькова Татьяна Волосожар сообщила о беременности. Их свадьба состоялась в августе 2015 года. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.