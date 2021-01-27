«Подружка Бонда?» Константинова показала фото в чёрном платье, Медведева отреагировала

Российская фигуристка Станислава Константинова в своём «инстаграме» разместила фото в эффектном чёрном платье.
«Подружка Бонда?» — подписала снимок спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Станиславы Константиновой.
Пост прокомментировала двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева: «Жена Бонда».
Бывший российский фигурист Максим Ковтун в комментарии написал: «Джеймс Питкеев». В ноябре Константинова показала фотографию, на которой она целует фигуриста Адьяна Питкеева.
Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.
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