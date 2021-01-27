Илья Авербух рассказал, как проходит отбор участников для «Ледникового периода»

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, как осуществляется отбор участников для выступления в проекте «Ледниковый период».

«Приглашение на шоу бывает по-разному. В первую очередь все участники согласовываются с руководством канала, я только предлагаю (кандидатуры. — Прим. «Чемпионата»), смотрю на льду, вижу, насколько реально будет получаться или нет.

Конечно, первый звонок участникам всегда раздаётся от меня. И очень приятно, когда люди хотят сами принять участие. Это всегда хороший плюс для работы.

Хочу подчеркнуть, что пока нет решения, будет ли следующий сезон. Если он будет, будем думать», — приводит слова Авербуха «Р-Спорт».

Ранее Авербух прокомментировал желание чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой выступать в «Ледниковом периоде».