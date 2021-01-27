Траньков объяснил, как Волосожар участвовала в «Ледниковом периоде», будучи беременной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, как его супруга Татьяна Волосожар принимала участие в съёмках проекта «Ледниковый период», будучи беременной.
"«Ледниковый период» шёл в эфире с запозданием на месяц или даже больше. Это ранние сроки, но волнение, конечно же, было. В то же время, если Таня хочет кататься, её вряд ли что-то может остановить. Это было и с первым ребёнком: мы выступали в ледовых шоу и на более поздних сроках. Естественно, Таня всё делает только под контролем докторов, которым она доверяет.
В принципе, в том состоянии Таня могла и до финала дойти. Но так как проект закончился раньше, не знаю, в силу чего именно, её не пустили в финал, поэтому и рисковать особо не пришлось. Мы бы, кстати, с удовольствием поделились этой новостью о беременности в финальной передаче, но этого не случилось. Чуть-чуть, всё-таки, проект в этом плане потерял", — цитирует Транькова РИА «Новости».
Волосожар и Траньков состоят в браке с 2015 года. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.
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