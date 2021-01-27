Ирина Слуцкая: не впутывайте детей в развод родителей

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая поделилась мнением о ситуации с разводом в семье, о которой ей рассказала одна из подписчиц.
«Развод родителей: не впутывайте детей. Меня привлёк один комментарий подписчицы, и сегодня я хотела бы разобрать именно его. Ситуация следующая: муж не хочет продолжать отношения с женой, и в таком случае она, как бы в отместку, решает ограничить ему общение с ребёнком.
Честно говоря, я считаю такое поведение в корне неправильным. Отношения между мужчиной и женщиной никак не должны влиять на отношения между родителем и ребёнком.
Наоборот, очень важно сохранить теплый контакт ребёнка с обоими родителями. Он должен знать, что у него есть и мама, и папа, которые его очень любят. В противном случае он будет чувствовать себя каким-то обделённым. Поэтому свои обиды и недовольства родители должны решать только между собой, но никак не впутывать в это детей», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
- 27 января 2021
-
12:28
-
12:22
-
11:38
-
11:25
-
11:20
-
11:13
-
10:44
-
10:27
-
10:17
-
10:01
-
10:00
-
08:29
-
00:46
-
00:27
- 26 января 2021
-
23:02
-
21:37
-
20:40
-
19:25
-
19:17
-
19:07
-
16:31
-
15:40
-
15:24
-
12:20
-
12:16
-
12:07
-
10:17
-
10:01
-
09:41
-
08:59
-
00:50
- 25 января 2021
-
23:58
-
22:40
-
22:09
-
21:39