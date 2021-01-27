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Ирина Слуцкая: не впутывайте детей в развод родителей

Ирина Слуцкая: не впутывайте детей в развод родителей
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая поделилась мнением о ситуации с разводом в семье, о которой ей рассказала одна из подписчиц.

«Развод родителей: не впутывайте детей. Меня привлёк один комментарий подписчицы, и сегодня я хотела бы разобрать именно его. Ситуация следующая: муж не хочет продолжать отношения с женой, и в таком случае она, как бы в отместку, решает ограничить ему общение с ребёнком.

Честно говоря, я считаю такое поведение в корне неправильным. Отношения между мужчиной и женщиной никак не должны влиять на отношения между родителем и ребёнком.

Наоборот, очень важно сохранить теплый контакт ребёнка с обоими родителями. Он должен знать, что у него есть и мама, и папа, которые его очень любят. В противном случае он будет чувствовать себя каким-то обделённым. Поэтому свои обиды и недовольства родители должны решать только между собой, но никак не впутывать в это детей», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Ирина Слуцкая: зачем жить с человеком, который все ваши слова воспринимает в штыки?
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