Опубликован список участников первенства России по фигурному катанию среди юниоров

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Организаторы объявили список участников первенства России по фигурному катанию среди юниоров, которое пройдёт в Красноярске с 3 по 5 февраля.

Девушки

1. Акатьева Софья (Москва)

2. Берестовская Елизавета (Москва)

3. Дмитриева Мария (Санкт-Петербург)

4. Жилина Вероника (Москва)

5. Костина Валерия (Тульская область)

6. Лагутова Наталья (Москва)

7. Латушкина Агнета (Республика Марий Эл)

8. Молчанова Станислава (Краснодарский край)

9. Морозова Анастасия (Москва)

10. Муравьёва Софья (Москва)

11. Овчинникова Валерия (Санкт-Петербург)

12. Осокина Елизавета (Республика Татарстан)

13. Парамонова Мария (Москва)

14. Петросян Аделия (Москва)

15. Самоделкина Софья (Москва)

16. Свириденко Полина (Санкт-Петербург)

17. Фролова Анна (Москва)

18. Цибинова Ксения (Москва)

Юноши

1. Автушенко Максим (Москва)

2. Анисимов Андрей (Москва)

3. Белявский Максим (Москва)

4. Голубев Александр (Нижегородская область)

5. Дикиджи Владислав (Санкт-Петербург)

6. Зонов Фёдор (Санкт-Петербург)

7. Князев Всеволод (Москва)

8. Ковалёв Артём (Москва)

9. Кутовой Андрей (Санкт-Петербург)

10. Лукин Марк (Москва)

11. Попов Иван (Московская область)

12. Рухин Егор (Москва)

13. Самсонов Даниил (Москва)

14. Сарновский Кирилл (Москва)

15. Семененко Евгений (Санкт-Петербург)

16. Соловьёв Семён (Санкт-Петербург)

17. Угожаев Николай (Санкт-Петербург)

18. Яблоков Илья (Москва)

Танцы на льду

1. Алексова София – Владимиров Илья (Санкт-Петербург)

2. Андреева Екатерина – Десятов Иван (Москва)

3. Кагановская Василиса – Ангелопол Валерий (Москва)

4. Качушкина София – Муратов Олег (Москва)

5. Лазарева Ангелина – Прокофьев Максим (Самарская область)

6. Леонтьева Софья – Горелкин Даниил (Москва)

7. Линчевская Таисия – Бабаев-Смирнов Тимур (Москва)

8. Мамченкова Ольга – Волков Марк (Самарская область)

9. Румак Анна – Гончаров Глеб (Москва)

10. Рыбакова Екатерина – Махноносов Иван (Москва)

11. Свистунова Маргарита – Студеникин Дмитрий (Оренбургская область)

12. Ушакова Арина – Некрасов Максим (Московская область)

13. Хавронина Ирина – Чиризано Дарио (Московская область)

14. Шанаева Елизавета – Нарижный Дэвид (Москва)

15. Шичина Елизавета – Хубулов Гордей (Москва)

Спортивные пары

1. Артемьева Юлия – Назарычев Михаил (Пермский край)

2. Ахантьева Ксения – Колесов Валерий (Санкт-Петербург)

3. Бояринцева Дарья – Шагалов Максим (Москва/Краснодарский край)

4. Каргулина Александра – Калашников Илья (Пермский край)

5. Костюкович Полина – Брюханов Алексей (Санкт-Петербург)

6. Кузьмина Татьяна – Хвалько Алексей (Санкт-Петербург)

7. Мухортова Анастасия – Евгеньев Дмитрий (Москва)

8. Петушкова Екатерина – Маликов Евгений (Санкт-Петербург)

9. Расковалова Алина – Бутаев Артём (Пермский край)

10. Сафина Карина – Бахмат Сергей (Пермский край)

11. Сторублёвцева Екатерина – Грицаенко Артём (Санкт-Петербург)

12. Хабибулина Наталья – Княжук Илья (Москва).