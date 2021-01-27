Евгений Плющенко показал милое видео с четырёхмесячным сыном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео с сыном Арсением, который родился в сентябре 2020 года. В видео показано, как Плющенко нежно целует сына в голову.
«Арсению четыре месяца!» — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Арсений — второй сын Плющенко и его супруги, музыкального продюсера Яны Рудковской. Первому сыну Саше 6 января исполнилось восемь лет. Также у Евгения есть 14-летний сын Егор от первого брака.
38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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