Тренер Александр Жулин сообщил, что его подопечные, чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, готовятся к финалу Кубка России, который должен пройти с 26 февраля по 2 марта в Москве.

В декабре Синицина и Кацалапов пропустили чемпионат России, потому что не успели восстановиться после перенесённых заболеваний. К полноценным тренировкам дуэт приступил 10 января.



«Ребята постепенно входят в форму, более или менее всё идёт по плану. Просто к командному турниру не успевают набрать кондиции. Полностью программы пока не катают, иначе бы выступили и на командном. Силы-то есть, но дело не в силах. Я просто не хочу форсировать подготовку, потому что Вике необходимо сделать ещё КТ, чтобы оценить состояние лёгких. А КТ часто делать нельзя. Но к финалу Кубка России готовимся», — приводит слова Жулина РИА «Новости».