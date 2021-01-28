Леонова предположила, почему Загитова и Медведева стали капитанами на турнире в Москве

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова объяснила, почему, по её мнению, Алину Загитову и Евгению Медведеву сделали капитанами команд на турнире в Москве, который пройдёт с 5 по 7 февраля.
«Много разговоров вызвало решение сделать капитанами Медведеву и Загитову. Когда я только первый раз услышала эти новости, подумала, что они непременно будут выступать. Но девочки, как бы ни хотели, пока что не в той форме, чтобы полноценно участвовать. Мы обязательно увидим их на льду, возможно, с показательными номерами, но как полноценных участников — вряд ли. В то же время для большинства болельщиков они до сих пор самые популярные фигуристки, самые узнаваемые. По ним скучают, их ждут, и совсем их не приглашать из-за ряда личных проблем было бы неправильным.
Поэтому и этот шаг организаторов вполне объясним: они хотят сделать Кубок интересным и ожидаемым. Я бы не стала говорить, что Первый канал решил столкнуть друг с другом Медведеву и Загитову, спекулировать на их «конфликте». Не думаю, что это так. Вполне вероятно, цель обратная — организаторы хотят поставить точку в истории о раздутом противостоянии и помирить двух наших великих чемпионок», — цитируют Леонову «Известия».
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