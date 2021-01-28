«Удивительный ребёнок!» Екатерина Боброва рассказала о своём маленьком сыне

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва опубликовала пост в «Инстаграме», посвящённый её сыну Саше, который родился в апреле 2019 года. Муж Бобровой и отец ребёнка — бывший фигурист Андрей Депутат.
«Удивительный ребёнок! Наверное, так говорит о своих детях каждая мама. Но я действительно рада наблюдать за тем, каким Саша становится самостоятельным!
Самое моё любимое – то, как он сам выносит свой горшок, когда сделал все свои «дела». Включает свет в туалете, поднимает крышку унитаза, аккуратно выливает, смывает, относит на место, после чего выбрасывает в мусорку подгузник.
Достижение, может, и не вселенского масштаба, но я с уверенностью могу сказать: я такой в детстве точно не была. Наверное, этим он в папу», — написала Боброва, прикрепив текст к фото сына.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.
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