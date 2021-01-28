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Источник: организаторы решили не переносить ЧМ по фигурному катанию

Источник: организаторы решили не переносить ЧМ по фигурному катанию
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Международный союз конькобежцев (ISU) и оргкомитет чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме (Швеция) не стали отменять турнир или переносить сроки его проведения. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Заседание совета ISU, на котором рассматривался вопрос о проведении турнира в условиях пандемии коронавируса, прошло сегодня, 28 января.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выступят на чемпионате мира в команде под названием «Федерация фигурного катания на коньках России», сокращённом на латинице до трёх слов: Figure Skating Russia (FSR).

По итогам чемпионата России, прошедшего в конце декабря, стало известно, что напрямую на турнир отобрались чемпионы страны: одиночники Анна Щербакова и Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.

Напомним, чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта.

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