Источник: организаторы решили не переносить ЧМ по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) и оргкомитет чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме (Швеция) не стали отменять турнир или переносить сроки его проведения. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Заседание совета ISU, на котором рассматривался вопрос о проведении турнира в условиях пандемии коронавируса, прошло сегодня, 28 января.



Ранее сообщалось, что российские фигуристы выступят на чемпионате мира в команде под названием «Федерация фигурного катания на коньках России», сокращённом на латинице до трёх слов: Figure Skating Russia (FSR).



По итогам чемпионата России, прошедшего в конце декабря, стало известно, что напрямую на турнир отобрались чемпионы страны: одиночники Анна Щербакова и Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.



Напомним, чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта.