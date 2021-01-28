Тарасова отреагировала на решение организаторов не переносить ЧМ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о решении Международного союза конькобежцев (ISU) и оргкомитета чемпионата мира по фигурному катанию провести турнир в запланированные сроки. Напомним, чемпионат мира должен состояться в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.



«Организаторы сделали всё правильно — чемпионат мира переносить не нужно.



Что касается названия команды, Figure Skating Russia — прекрасное название. Оно и было всю жизнь, а какое ещё нужно? Зачем нужно придумывать что-то другое?» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее сообщалось, что российские фигуристы выступят на чемпионате мира в команде под названием «Федерация фигурного катания на коньках России», сокращённом на латинице до трёх слов: Figure Skating Russia (FSR).

Источник: организаторы решили не переносить ЧМ по фигурному катанию