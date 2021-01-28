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Траньков прокомментировал решение организаторов не переносить ЧМ по фигурному катанию

Траньков прокомментировал решение организаторов не переносить ЧМ по фигурному катанию
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на новость о решении Международного союза конькобежцев (ISU) и оргкомитета чемпионата мира по фигурному катанию провести турнир в запланированные сроки.

«Не мне оценивать, правильное решение или нет, но многие надеялись на это. Соревнования по шорт-треку и конькобежному спорту состоялись в срок, а они также часть международной федерации. Фигуристы ждали, что всё пройдёт также в срок. Новость позитивная.

Все высказались по поводу флага, гимна и отсутствия названия страны, поэтому, как бы наша команда ни называлась, наши спортсмены всё понимают. Для меня, допустим, не имело бы значения, как бы называлась наша команда в случае, если её нельзя назвать сборной России. Мне название нравится, там есть Россия.

Морально это уже никого не будет давить, последний раз наш флаг был в Сочи. Это даже не тема, все ждут, когда мы отбудем дисквалификацию и выполним все требования. А так спортсмены тренируются, тренеры тренируют. Будем стараться выигрывать в любом случае», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, чемпионат мира должен состояться в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

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