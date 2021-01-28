Жулин — о решении не переносить ЧМ: какое счастье! Спортсмены сейчас воодушевятся

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) и оргкомитета чемпионата мира по фигурному катанию не переносить соревнование. Также Александр прокомментировал название, под которым сборная России выступит на этом турнире.
«Какое счастье! Слава богу, я очень рад. Это правильное решение. Уже хочется нормальной жизни, где-то выступить, куда-то поездить, гори оно всё огнем. Спортсмены сейчас воодушевятся.
Название? Вообще без разницы, пусть хоть как называются, лишь бы выступать. Мы и в Пхёнчхане, и в Альбервиле выступали без флага и гимна. Уже к этому привык. Лишь бы показывали по телевидению», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, чемпионат мира должен состояться в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
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