Жулин — о решении не переносить ЧМ: какое счастье! Спортсмены сейчас воодушевятся

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) и оргкомитета чемпионата мира по фигурному катанию не переносить соревнование. Также Александр прокомментировал название, под которым сборная России выступит на этом турнире.



«Какое счастье! Слава богу, я очень рад. Это правильное решение. Уже хочется нормальной жизни, где-то выступить, куда-то поездить, гори оно всё огнем. Спортсмены сейчас воодушевятся.



Название? Вообще без разницы, пусть хоть как называются, лишь бы выступать. Мы и в Пхёнчхане, и в Альбервиле выступали без флага и гимна. Уже к этому привык. Лишь бы показывали по телевидению», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, чемпионат мира должен состояться в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

Стало известно официальное название сборной России на ЧМ по фигурному катанию