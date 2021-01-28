Организаторы чемпионата мира объяснили причины отсутствия в продаже билетов на турнир
Организаторы чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию рассказали о причинах отсутствия в продаже билетов на турнир.
«Из-за пандемии коронавируса и ограничений, которые действуют в настоящее время в Стокгольме, мы не продаём билеты на чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года. Надеемся, что ситуация улучшится. В этом случае мы проинформируем об этом как можно скорее на нашем веб-сайте, в новостной рассылке и в социальных сетях.
Сейчас наша главная цель — организовать безопасное для всех участников мероприятие. Надеемся на ваше понимание в столь непростое время», — говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте турнира.
Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию должен состояться в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
Источник: организаторы решили не переносить ЧМ по фигурному катанию
Рекомендуем вам
- 28 января 2021
-
21:32
-
20:22
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:19
-
17:35
-
16:09
-
15:39
-
15:18
-
12:01
- 27 января 2021
-
21:47
-
17:41
-
16:41
-
16:03
-
14:34
-
14:20
-
12:28
-
12:22
-
11:38
-
11:25
-
11:20
-
11:13
-
10:44
-
10:27
-
10:17
-
10:01
-
10:00
-
08:29
-
00:46
-
00:27
- 26 января 2021
-
23:02
-
21:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам