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Организаторы чемпионата мира объяснили причины отсутствия в продаже билетов на турнир

Организаторы чемпионата мира объяснили причины отсутствия в продаже билетов на турнир
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Организаторы чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию рассказали о причинах отсутствия в продаже билетов на турнир.

«Из-за пандемии коронавируса и ограничений, которые действуют в настоящее время в Стокгольме, мы не продаём билеты на чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года. Надеемся, что ситуация улучшится. В этом случае мы проинформируем об этом как можно скорее на нашем веб-сайте, в новостной рассылке и в социальных сетях.

Сейчас наша главная цель — организовать безопасное для всех участников мероприятие. Надеемся на ваше понимание в столь непростое время», — говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте турнира.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию должен состояться в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

Источник: организаторы решили не переносить ЧМ по фигурному катанию
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