Стала известна дата проведения Гран-при России по фигурному катанию в сезоне-2021/2022

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил календарь серии Гран-при на сезон-2021/2022. Гран-при России, который примет Москва, пройдёт в период с 26 по 28 ноября.

Календарь серии Гран-при на сезон-2021/2022

22-24 октября — Гран-при США (место проведения будет объявлено позднее)

29-31 октября — Гран-при Канады (Ванкувер)

5-7 ноября — Гран-при Китая (Чунцин)

12-14 ноября — Гран-при Японии (место проведения будет объявлено позднее)

19-21 ноября — Гран-при Франции (Гренобль)

26-28 ноября — Гран-при России (Москва)

9-12 декабря — финал Гран-при (Осака, Япония).

В 2020 году Гран-при России в женском одиночном катании выиграла Елизавета Туктамышева, второе место заняла Алёна Косторная, третьей стала Анастасия Гулякова.