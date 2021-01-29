Стала известна дата проведения Гран-при России по фигурному катанию в сезоне-2021/2022
Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил календарь серии Гран-при на сезон-2021/2022. Гран-при России, который примет Москва, пройдёт в период с 26 по 28 ноября.
Календарь серии Гран-при на сезон-2021/2022
22-24 октября — Гран-при США (место проведения будет объявлено позднее)
29-31 октября — Гран-при Канады (Ванкувер)
5-7 ноября — Гран-при Китая (Чунцин)
12-14 ноября — Гран-при Японии (место проведения будет объявлено позднее)
19-21 ноября — Гран-при Франции (Гренобль)
26-28 ноября — Гран-при России (Москва)
9-12 декабря — финал Гран-при (Осака, Япония).
В 2020 году Гран-при России в женском одиночном катании выиграла Елизавета Туктамышева, второе место заняла Алёна Косторная, третьей стала Анастасия Гулякова.
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