Бестемьянова предположила, зачем Косторной поставили новую произвольную программу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова объяснила, зачем, по её мнению, Алёне Косторной поставили новую произвольную программу. Ранее сообщалось, что новую программу фигуристке поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн, чемпионка мира в танцах на льду (в паре с Виктором Краатцем).

«Это решение Алёны и тренера, которое надо уважать. В академии Плющенко много внимания уделяют смене программ и костюмов? А в других местах этого нет? А когда Валиева меняла костюм, мы же это приветствовали.

Смена программы чем-то обусловлена, что-то заставляет тренерский штаб это делать. Мы за свою карьеру меняли оригинальный танец один раз, когда фигурная общественность не приняла «Польку» Рахманинова, которая была сложна для понимания мировой судейской коллегией. Пришлось взять три прихлопа, три притопа. В своё время Моисеева и Миненков меняли ритмический танец. Это чем-то обусловлено: либо не понимают, не вкладываются, не их тема. Игорь Бобрин в своё время, сделав фантастическую программу, вернулся к старой. Так бывает. Естественно, шьётся другой костюм. В этом нет ничего плохого. И не надо сюда приплетать, что так принято только в одном месте.

Наверное, финансово это трудно. Прочла комментарий Когана, что одна программа оплачена, вторую, естественно, оплачивать не будут, и это нормально. Значит, они нашли средства, чтобы это сделать. Такое должно приветствоваться. Для зрителей и телевидения это плюс. Нам интересно смотреть разные программы», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.