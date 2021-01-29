Президент ФФККР Горшков рассказал, как сформируют состав сборной России на чемпионат мира

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, как будет определён окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2021 года. Его спросили, действительно ли состав будет определён по итогам финала Кубка России.

«Скорее всего, да, тогда мы окончательно определимся с составом», — приводит его слова «Р-Спорт».

Финал Кубка России пройдёт в Москве с 26 февраля по 2 марта.

Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. По итогам чемпионата России, прошедшего в конце декабря, было объявлено, что напрямую на турнир отобрались чемпионы страны: одиночники Анна Щербакова и Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.