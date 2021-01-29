Александр Жулин — о смене произвольной программы Косторной: видимо, что-то было неудобно

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию со сменой произвольной программы для Алёны Косторной. Новую программу фигуристке поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн,

«Во-первых, новую программу нужно вкатать. По своему опыту знаю, что это не так просто: новые перестроения, заходы. Может, программа была сложная, и тренеры пошли по тому пути, чтобы сделать удобнее все заходы. В этом случае, возможно, Алёне будет легче.



Видимо, что-то им было неудобно, поэтому и приняли такое решение. Возможно, из-за музыки или других причин. Но раз они на это пошли, значит, спортсмену было неудобно. Главное, чтобы программа была насыщенной», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.