«Лучше не заставлять кататься». Бутырская — о смене произвольной программы Косторной

Чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская объяснила, зачем, по её мнению, Алёне Косторной поставили новую произвольную программу. Ранее сообщалось, что новую программу фигуристке поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн, чемпионка мира в танцах на льду (в паре с Виктором Краатцем).

«Для спортсмена очень важна программа, чтобы он чувствовал себе одним целым с музыкой и элементами. Бывает, когда что-то не устраивает. Иногда люди возвращаются к старой программе, меняют на новую. Это нормальный тренировочный процесс.

Иногда к программе не лежит душа. Лучше не заставлять кататься. Программу оценивают специалисты, может, им что-то не нравилось, делали замечания. Сейчас сложно говорить об этом», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.