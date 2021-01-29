«Новые фишки. Попробуй, повтори!» Плющенко показал необычные прыжки воспитанников
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, как воспитанники его академии Вероника Жилина и Никита Сарновский исполняют необычный прыжок — двойной аксель с руками назад.
«Новые фишки — аксель в 2,5 оборота с руками назад! Попробуй, повтори! Вероника Жилина и Никита Сарновский начали эстафету. Кто следующий? #аксельсрукаминазад2,5 За лучшие попытки приз от «Ангелов Плющенко», — подписал видео Плющенко.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
13-летний Сарновский стал седьмым на недавнем первенстве Москвы в своём возрасте. 12-летняя Жилина в межсезонье перешла к Плющенко из группы Этери Тутберидзе.
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