Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Новые фишки. Попробуй, повтори!» Плющенко показал необычные прыжки воспитанников

«Новые фишки. Попробуй, повтори!» Плющенко показал необычные прыжки воспитанников
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, как воспитанники его академии Вероника Жилина и Никита Сарновский исполняют необычный прыжок — двойной аксель с руками назад.

«Новые фишки — аксель в 2,5 оборота с руками назад! Попробуй, повтори! Вероника Жилина и Никита Сарновский начали эстафету. Кто следующий? #аксельсрукаминазад2,5 За лучшие попытки приз от «Ангелов Плющенко», — подписал видео Плющенко.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

13-летний Сарновский стал седьмым на недавнем первенстве Москвы в своём возрасте. 12-летняя Жилина в межсезонье перешла к Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

Ученица Плющенко разгромила фигуристок Тутберидзе. Не зря Софья ушла от Этери!
В «Хрустальном» у Титовой мало что получалось. А теперь она лучшая фигуристка России в своём возрасте!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021