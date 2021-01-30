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Чемпионат мира — 2021 по синхронному катанию отменён

Чемпионат мира — 2021 по синхронному катанию отменён
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил об отмене чемпионата мира по синхронному катанию, который должен был пройти с 9 по 10 апреля в Загребе (Хорватия).

«В связи с продолжающейся пандемией и неблагоприятными последствиями для организаторов и участников, с учетом организационных вопросов, ограничений на поездки, отсутствием тренировок и времени для подготовки, а также заявлением многих членов ISU о невозможности участия в турнире, Совет принял решение отменить чемпионат мира по синхронному катанию», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ISU.

Ранее стало известно, что чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию сохранил своё место в календаре – с 22 по 28 марта турнир примет Стокгольм (Швеция).

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