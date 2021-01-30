Чемпионат мира — 2021 по синхронному катанию отменён
Международный союз конькобежцев (ISU) заявил об отмене чемпионата мира по синхронному катанию, который должен был пройти с 9 по 10 апреля в Загребе (Хорватия).
«В связи с продолжающейся пандемией и неблагоприятными последствиями для организаторов и участников, с учетом организационных вопросов, ограничений на поездки, отсутствием тренировок и времени для подготовки, а также заявлением многих членов ISU о невозможности участия в турнире, Совет принял решение отменить чемпионат мира по синхронному катанию», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ISU.
Ранее стало известно, что чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию сохранил своё место в календаре – с 22 по 28 марта турнир примет Стокгольм (Швеция).
Российские фигуристы лучше всех готовы к чемпионату мира. Не зря рисковали здоровьем
У России есть все шансы повторить достижение 16-летней давности. И заработать максимум путёвок на Олимпиаду.
Рекомендуем вам
- 30 января 2021
-
00:24
- 29 января 2021
-
22:27
-
16:32
-
15:53
-
13:13
-
12:13
-
12:05
-
08:59
-
00:08
- 28 января 2021
-
21:32
-
20:22
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:19
-
17:35
-
16:09
-
15:39
-
15:18
-
12:01
- 27 января 2021
-
21:47
-
17:41
-
16:41
-
16:03
-
14:34
-
14:20
-
12:28
-
12:22
-
11:38
-
11:25
-
11:20
-
11:13
-
10:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам