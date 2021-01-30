Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Я на „Гелендваген“ буду копить». Сын Плющенко рассказал о своих гонорарах

«Я на „Гелендваген“ буду копить». Сын Плющенко рассказал о своих гонорарах
Фигурное катание 0

Восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпионата Евгения Плющенко Александр выложил на своей странице в «Инстаграме» новый ролик, где рассказал о гонорарах, которые требует за свои выступления.

«Не буду я выступать за игрушки. Только за доллары, настоящие! Я на „Гелендваген“ буду копить. Знаю, что бывают доллары и игрушечные. Только попробуйте подсунуть ненастоящие», — сказал Плющенко.

Напомним, «СтарХит» опубликовал информацию, из которой следовало, что у Александра синдром Аспергера. Позже выяснилось, что после публикации ребёнок получил психотравму, из-за которой замкнулся в себе, отказывался есть и тренироваться. Мать ребёнка, известный продюсер Яна Рудковская, подала на издание в суд.

Сыну Плющенко и Рудковской назначена судебно-психиатрическая экспертиза
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021