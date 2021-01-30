«Я на „Гелендваген“ буду копить». Сын Плющенко рассказал о своих гонорарах

Восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпионата Евгения Плющенко Александр выложил на своей странице в «Инстаграме» новый ролик, где рассказал о гонорарах, которые требует за свои выступления.



«Не буду я выступать за игрушки. Только за доллары, настоящие! Я на „Гелендваген“ буду копить. Знаю, что бывают доллары и игрушечные. Только попробуйте подсунуть ненастоящие», — сказал Плющенко.

Напомним, «СтарХит» опубликовал информацию, из которой следовало, что у Александра синдром Аспергера. Позже выяснилось, что после публикации ребёнок получил психотравму, из-за которой замкнулся в себе, отказывался есть и тренироваться. Мать ребёнка, известный продюсер Яна Рудковская, подала на издание в суд.