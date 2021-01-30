Чемпионы мира Петрова и Тихонов дали мастер-класс для жителей своего посёлка. Лучшие фото
30 января в Подмосковье заслуженные мастера спорта России, чемпионы мира по фигурному катанию (2000 года) среди спортивных пар Мария Петрова и Алексей Тихонов дали мастер-класс для жителей своего посёлка. Именитые фигуристы обучили всех желающих базовым навыкам катания, а также продемонстрировали красивые поддержки.
Лучшие фото с мастер-класса — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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