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Чемпионы мира Петрова и Тихонов дали мастер-класс для жителей своего посёлка. Лучшие фото

Чемпионы мира Петрова и Тихонов дали мастер-класс для жителей своего посёлка. Лучшие фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

30 января в Подмосковье заслуженные мастера спорта России, чемпионы мира по фигурному катанию (2000 года) среди спортивных пар Мария Петрова и Алексей Тихонов дали мастер-класс для жителей своего посёлка. Именитые фигуристы обучили всех желающих базовым навыкам катания, а также продемонстрировали красивые поддержки.

Лучшие фото с мастер-класса — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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