Сын Плющенко и Рудковской прошёл судебно-психиатрическую экспертизу

Продюсер Яна Рудковская рассказала о судебно-психиатрической экспертизе, которую прошёл её восьмилетний сын Александр в рамках дела против издания «СтарХит».

Напомним, ранее «СтарХит» опубликовал информацию, из которой следовало, что сын Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко болен синдромом Аспергера. Позже выяснилось, что публикация нанесла ребёнку психотравму, из-за которой он замкнулся в себе, отказывался есть и тренироваться.

«Неделя выдалась сложной! Допросы у следователя и в рамках уголовного дела, прохождение здоровым мальчиком судебно-психиатрической экспертизы! Могли ли мы отказаться от этого? Могли! Могли бы мы «забить» на этот желтушный «СтарХит»? Да, могли, но мы доведём это дело до конца и уже рады тому, что благодаря в том числе обращению Саши Плющенко к президенту приняли закон об уголовном наказании за клевету в Интернете! Мы добились возбуждения уголовного дела против «СтарХит», и в рамках уголовного дела наш ребёнок прошёл все медицинские экспертизы, чтобы ни одна мразь не могла написать гадость о здоровье нашего сына!

Благодаря следствию мы узнали автора статьи (когда узнаете вы — у многих будет шок)! Мы с супругом очень хотим очной ставки с «автором», как и следствие, но «автор» очень боится с нами встречаться! Так вот, в рамках судебного процесса это всё равно произойдёт. Более того, я буду ходатайствовать, чтобы этот процесс был открытым и все видели лицо этого человека! Также я надеюсь узнать заказчика этой статьи! И вывести всю эту «шайку-лейку» на чистую воду! Мы будем требовать самого строго наказания за клевету в адрес маленького мальчика-трудяги!

В связи с этим параллельно с А. А. Добровинским и его командой мы будем добиваться и дальше закона, запрещающего любую публикацию о несовершеннолетних детях в Интернете без разрешения их родителей! Мы уже на финишной прямой! 9 месяцев расследований и сбора всех документов, допросов, обследований и унизительных для здорового ребёнка экспертиз. 9 месяцев борьбы за справедливость для того, чтобы наказать тех, у кого нет ни стыда, ни совести! Статью перевели на все языки мира! Вы добились, чего вы хотели! Нам было больно и обидно, но, как сказал один очень уважаемый человек, «скоро отольются кошке мышкины слёзки и очень ударят по их карману»! Мы очень ждём этот день, и он скоро настанет! Думаю, после этого у многих пропадёт желание сводить счета с родителями за счёт клеветы на их детей!» — написала Рудковская на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Яны Рудковской в «Инстаграме».