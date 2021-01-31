Младшая дочь Ягудина прошла пробы у тренера сборной России по художественной гимнастике

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сообщил, что его младшая дочь, пятилетняя Мишель, успешно прошла пробы у старшего тренера юниорского состава сборной России по художественной гимнастике Екатерины Сиротиной.

«Сегодня был важный день для Мишель и всех нас. Пробы прошли. Екатерина Сиротина, спасибо», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

40-летний Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочерей – 11-летнюю Елизавету и пятилетнюю Мишель. Младшая дочь Ягудина занималась хореографией и неплохо стоит на коньках. Она выносила цветы участникам в шоу «Ледниковый период», которое вёл её отец.