«Не знаю, кто там и как, а мы работаем». Плющенко побоксировал с чемпионом мира Липовым

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с тренировки с трёхкратным чемпионом мира и России по кикбоксингу Александром Липовым.
«Не знаю, кто там и как, а мы с Саней работаем», — написал Плющенко.
Посмотреть видео можно на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Всегда на спорте. Молодец, Евгений!».
«Он когда-нибудь отдыхает?».
«Оба — огонь».
38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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