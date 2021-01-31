Аделина Сотникова: все негативные мои мысли начали сбываться

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова высказала мнение о силе негативных мыслей.



«Все негативные мои мысли начали сбываться… и, знаете, я в очередной раз поняла такую особенность силу мысли. Все положительные моменты сбываются, но не сразу, зато негативные моментально… Либо это эффект накопления?

Остаётся из этого всего вынести правильное для себя заключение. Меньше думать о негативе и больше о позитиве. Порой это очень сложно, всё зависит конечно от ситуации, какого она масштаба… Но даже плохие моменты в жизни нужно стараться переворачивать в позитив. Слова «я не могу, я устала, всё плохо, ничего не получится» и многое другое вообще вычеркнуть из лексикона, даже вслух не произносить.

Зациклившимся на плохом нам Вселенная даёт ответный удар. Всё то, что мы произносим, либо постоянно прокручиваем в голове, то нам и дают в виде какой-то болячки: «ты же говоришь, что устала, всё плохо… вот и отдохни». Вывод уже зависит от человека. Кто-то поймёт это и начнёт менять себя, а кто-то будет наступать на одни и те же грабли. Работа над собой всегда не проста, но благодаря этому можно извлечь ошибки, которые в будущем ты уже совершать не будешь», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».