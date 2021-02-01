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Александр Горшков — о финале КР: планируем нормальный турнир, а не закрытые прокаты

Александр Горшков — о финале КР: планируем нормальный турнир, а не закрытые прокаты
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Горшков рассказал, что финал Кубка России, после которого будет определён состав национальной команды на чемпионат мира, пройдёт в присутствии зрителей.

«Мы планируем нормальный турнир, а не закрытые прокаты. Да, мы надеемся, что удастся обеспечить присутствие зрителей, хотя, опять же, пока ясности нет. Согласно последней информации, мэр Москвы Собянин разрешил заполнение массовых площадок до 50% вместимости. Будем надеяться, что к концу февраля ничего в худшую сторону не изменится и никаких предписаний по ужесточению мер не будет.

На данный момент – полного состава сборной на ЧМ нет. Гарантировали себе участие только действующие чемпионы России, о чём также ранее было известно», — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».

Финал Кубка России пройдёт в Москве с 26 февраля по 2 марта. Чемпионат мира – в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

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