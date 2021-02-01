Сотникова рассказала, что до сих пор получает смертельные угрозы от корейских фанатов

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила, что до сих пор получает угрозы со стороны корейских болельщиков. Семь лет назад на Олимпийских играх в Сочи Сотникова выиграла золоту медаль в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, опередив кореянку Юна Ким.

«Безумно переживала, когда после Олимпиады в Сочи столкнулась с ненавистью корейских фанатов. Они не могли простить мне победу над их любимицей Юной Ким и завалили Instagram матерными сообщениями. Писали и в комментарии под постами, и в директ. В основном на английском. Но иногда и на русском, с помощью Google-переводчика.

Даже сейчас, семь лет спустя, некоторые никак не угомонятся, продолжают бомбить. То матом обругают, то смерти пожелают, то еще что-нибудь «приятное». Но я уже не обращаю внимания. В какой-то момент задумалась: зачем трачу нервы на хамов, троллей, а может, и ботов? Надо просто блокировать и удалять. Других рецептов не существует», — приводит слова Сотниковой «Спорт-экспресс».

24-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.