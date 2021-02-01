Елена Радионова поставила программу 10-летней фигуристке ЦСКА

Бронзовый призёр чемпионата мира—2015 в женском одиночном катании Елена Радионова рассказала, что поставила программу под музыку из оперы «Кармен» 10-летней фигуристке Алёне Принёвой, которая занимается в ЦСКА.

«Мне хотелось привнести изюминку не только в постановку, но и в музыку, учитывая, что эту тему часто отыгрывают на льду, поэтому мы внедрили вокал Филиппы Джордано из арии Habanera, который, как мне кажется, очень подходит Алёне по темпераменту. В итоге сложили две части с вокалом и без него. Как постановщик, я хотела открыть новые стороны фигуристки.

Алёна сама по себе очень яркая, эмоциональная, задорная, поэтому я задумала добавить лёгкости и игривости в программу и таких нюансов, чтобы спортсменка обязательно взаимодействовала со зрителями, причём с первых секунд, даря залу свою энергетику.

Ну и каждый элемент, каждый шаг мы ставили именно в музыку, чтобы программа смотрелась единым целым, чтобы не было такого, когда фигуристка заходит на прыжок и в этот момент программа заканчивается», — цитирует Радионову «Р-Спорт».