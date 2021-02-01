Алина Загитова поделилась мнением о командном турнире в Москве

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что думает о командном турнире в Москве, который пройдёт с 5 по 7 февраля. Загитова не примет участия в соревнованиях, но будет капитаном команды и выступит с показательным номером.

«Я очень рада, что Первый канал поддерживает фигурное катание и так его продвигает. Люди сейчас начали намного больше узнавать об этом виде спорта. Это очень интересно, я восприняла с радостью.

Я думаю, что мы будем, естественно, разговаривать друг с другом, общаться, веселиться. У меня в команде будет такая атмосфера: всё хорошо, сейчас всё сделаем, выйдем, откатаем, я вас настрою. Думаю, что никто не будет нервничать. Спортсмены и вообще абсолютно все будут рады тому, что зрители будут. Это живая атмосфера, живые эмоции.

Прыжковый турнир? Такого вообще не было. Очень прикольная задумка. Очень интересно будет посмотреть, как это вообще будет проводиться. Поэтому приходите, будет очень интересно», — рассказала Загитова в эфире Первого канала.