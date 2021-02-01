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«Мы другие». Линичук — о выступлении на ОИ с температурой 39, несмотря на запрет врача

«Мы другие». Линичук — о выступлении на ОИ с температурой 39, несмотря на запрет врача
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Тренер по фигурному катанию Наталья Линичук, выступавшая в танцах на льду в паре с Геннадием Карпоносовым, вспомнила, как ради выступления нарушила запрет врачей на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке. Пара Линичук — Карпоносов заняла тогда четвёртое место.

«Когда нормальный человек в какой-то ситуации лежит в больнице, спортсмен в таком же состоянии идёт тренироваться, не замечая дискомфорта. Мы действительно другие.

Я помню, например, Игры в 1976 году в Инсбруке. Тогда на Олимпиаде гулял вирус гриппа, и очень многие болели. У нас был перерыв между оригинальным и произвольным, во время которого я слегла с высокой температурой и не тренировалась. Моей первой тренировкой была шестиминутная разминка на соревнованиях.

Температура была 39. Врач сказал «нет», тренер сказал «нет», а я сказала «да». Это была моя первая Олимпиада. Мне же не надо объяснять, что значит Олимпиада для любого спортсмена? Я не знала, будет ли вторая. Возможно, она одна у меня в жизни.

Да, после этого я с тяжелейшим бронхитом лечилась перед чемпионатом мира, но это было моё решение. Это не героизм, а просто отношение к тому делу, которому ты посвятил свою жизнь. И право спортсмена в том, чтобы решать самому», — цитирует её «Матч ТВ».

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