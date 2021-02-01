Александр Жулин назвал фавориток юниорского чемпионата России по фигурному катанию
Двукратный призёр зимних Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, кто из фигуристок имеет наибольшие шансы на победу в первенстве России среди юниоров, которое пройдёт в Красноярске с 3 по 5 февраля. Он выделил Софью Акатьеву и Софью Самоделкину.
«Самоделкина и Акатьева считаются фаворитками, они и выиграют юниорский чемпионат России. Думаю, никто не сможет навязать им борьбу. Даже не знаю, кто из них выглядит предпочтительней в борьбе за победу.
Выигрывать всегда хорошо. Главное, чтобы это на взрослом уровне никуда не ушло. Надо смотреть, кто как готов. А девочки у нас все хорошие», — рассказал Александр Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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