Александра Бойкова: в следующем семестре боремся с одной четвёркой

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова рассказала об успешно сданной первой сессии. Бойкова учится на факультете социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, где осваивает профессию журналиста.
«Саша Крофт» или «В следующем семестре боремся с одной четвёркой». Да, так быстро пролетели мои первые полгода обучения в университете, что даже не верится. Кажется, ещё вчера я жутко волновалась на вступительных экзаменах и профессиональных испытаниях, а сейчас уже закрыла первый семестр.
Обучение в университете даже в дистанционном формате всё-таки радикально отличается от школы. И хотя я с детства привыкла к самоконтролю, тайм-менеджменту и самообучению, всё же в школе мне помогали осваивать программу учителя. В институте же отвечаешь за качество прохождения и освоения материала только ты сам; никто не будет сидеть рядом с тобой, заставлять что-то делать или досконально разъяснять непонятные именно тебе моменты. Возможно, у меня сложилось такое впечатление из-за дистанционного формата обучения, но пока что в моих глазах это выглядит так.
Мне однозначно по душе, что в университете ты можешь дискутировать с преподавателями и своими одногруппниками, обмениваться разными мнениями и приходить или не приходить к заключению (это похоже на урок литературы). Ведь именно в диалоге и дискуссии можно дойти до истины.
Ну а от следующего семестра я жду ещё больше открытий и возможностей собственного развития в моей будущей специальности», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».
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